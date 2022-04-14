أنقرة (زمان التركية) – احتالت شركة صينية على ثلاث شركات تركية على الأقل بملايين الدولارات، حيث وعدت بتوفير معادن بأقل من سعر السوق.

مهد الارتفاع السريع في أسعار المعادن في العالم الطريق أمام الشركة الصينية للاحتيال.

في رسالة التحذير التي أرسلها المستشار التجاري التركي في بكين إلى جمعية المصدرين الأتراك، ورد أن بعض الشركات التركية تعرضت للاحتيال وتكبدت خسائر بسبب ارتفاع أسعار المعادن إلى جانب الوباء.

وأوضحت الرسالة أن العديد من الشركات التركية قامت مؤخرًا بدفع مبالغ نقدية أو مدفوعات مسبقة كبيرة الحجم للشركات الصينية مع التزام سعر أقل بكثير من السوق، ولكن اتضح أن الشركات التركية لا تستطيع شراء المنتجات رغم الدفع وقد تعرضت للاحتيال.

وأكدت الرسالة أن أسعار السوق والصادرات في الصين تتماشى مع الأسعار العالمية، وليست أقل من السوق.

ويبلغ حاليا عدد الشركات التركية التي تعرضت للاحتيال من قبل شركة منغوليا الداخلية الصينية ثلاث شركات، ووفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها، تم الإشارة إلى أن الخسائر تبلغ ملايين الدولارات.

أرسلت أكثر من 10 شركات تركية بريدًا إلكترونيًا إلى المستشار التجاري في بكين وطلبت إجراء تحقيق بشان الشركة المذكورة.

وعلى الرغم من عدم الإعلان رسميًا عن عملية الاحتيال، يبدو أن عدد الشركات التركية التي تعرضت للاحتيال من قبل الشركة الصينية يتجاوز 10.

يؤكد الموقع الرسمي للشركة أيضًا على أنها توفر منتجات منخفضة السعر.