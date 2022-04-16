أنقرة (زمان التركية) – حطمت النفقات السرية للرئاسة التركية رقما قياسيا على أساس شهري بقيمة 788.5 مليون ليرة تركية في مارس المنصرم.

وبحسب إحصائيات وزارة الخزانة والمالية، فإن النفقات الرئاسية السرية، المسماة “مصاريف الخدمة الخفية”، وصلت إلى مليار و15 مليون ليرة تركية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.

وزادت النفقات السرية، التي كانت 728.7 مليون ليرة تركية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي، بنسبة 39 في المائة على أساس سنوي.

ومقارنة برقم 371.6 مليون ليرة تركية في مارس 2002 ، كانت الزيادة السنوية 112 بالمائة.

تم كسر الرقم القياسي السابق في يونيو 2021 مع 463.7 مليون ليرة تركية.

وفي عام 2021 بأكمله، بلغ الإنفاق السري 2 مليار 714 مليون ليرة تركية في المجموع.

يذكر أنه تم تعريف “النفقات السرية” في المادة 24 من قانون إدارة ومراقبة المالية العامة رقم 5018، على أنها “الاعتماد المرصود في ميزانية الرئاسة لاستخدامه في احتياجات الدولة والحكومة المتعلقة بالاستخبارات وأجهزة الدفاع، والأمن القومي والمصالح العليا للدولة، ومتطلبات سمعة الدولة، والأغراض السياسية والاجتماعية والثقافية و الخدمات غير العادية.