أنقرة (زمان التركية) – وصل يخت فاره مملوك لرجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، إلى ساحل خليج كوجك في موغلا غرب تركيا.

وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وانجلترا عقوبات على ديريباسكا مالك شركة Rusal لإنتاج الألومنيوم.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن اليخت الفاره الذي يبلغ طوله 73 مترا، ويحمل اسم Clio رسا في أحد الخلجان الصغيرة بعد بلوغه المياه الإقليمية لساحل بلدة كوجك بمدينة موغلا التركية.

ويعد هذا ثالث يخت تابع للأوليغارشية الروس تستقبله تركيا، حيث أحضر رجل الأعمال الروسي رومان ابراهيموفيتش، اليختين الفارهين التابعين له إلى تركيا.

ابراهيموفيتش شارك في مفاوضات السلام القائمة بين روسيا وأوكرانيا التي انعقدت هذا الشهر بمدينة إسطنبول.

وكانت تركيا بعثت رسالة طمأنة إلى الأولغارشية الروسية على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، الذي قال إنه بإمكان الأولغارشية الروس الذين يواجهون عقوبات من الدول الغربية القيام بأعمال تجارية في تركيا، طالما أنها لا تخالف القانون الدولي.

في نطاق مباحثات “الآلية الاستراتيجية”، أوصلت فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، رسالة من الولايات المتحدة إلى تركيا بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، مفادها أنه يجب الحرص على ألا تصبح بلادكم مجمعا للأموال القذرة لحكم القلة الروس.