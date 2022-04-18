أنقرة (زمان التركية) – خالف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الوعود الانتخابية السابقة، بشأن موعد الانتهاء من توسعة خطوط السكك الحديدية المعلن عنه سابقًا بطول 28 ألف و590 كيلومتر.

نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أحمد أكين، انتقد السياسة التسويفية للحكومة التركية، مفيدا أن الحكومة قلصت في البداية مشروع توسعة خطوط السكك الحديدية، من ثم قامت بإرجائه لعام 2053.

وأوضح أكسن أن خطوط السكك الحديد بطول 28 ألف كيلومتر الذي تعهدت الحكومة خلال انتخابات عام 2018 بالانتهاء منه في عام 2023، تم تقليصه أولا إلى 16 ألف و775 كيلومتر من ثم إرجائه إلى عام 2053.

وذكر أكين أنه منذ عام 2018 وحتى اليوم أنجزت الحكومة 282 كيلومتر فقط من إجمالي المشروع.

أضاف قائلا: “وعد العدالة والتنمية بالانتهاء من خط السكة الحديد تم إرجائه لما بعد 30 عاما. منذ توليها الحكم في عام 2002 وحتى يومنا هذا انتهت السلطة الحاكمة من خطوط سكة حديد بإجمالي 103 كيلو متر. وإذا ما استمرت على هذا المنوال فستتمكن من إنهاء المشروع بعد 151 عاما”.