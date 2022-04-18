أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن زيادة بنحو 96.4 في المئة، بأسعار الوحدات السكنية في مدينة إسطنبول خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وفق إحصاءات البنك المركزي التركي حول أسعار الوحدات السكنية لشهر فبراير/ شباط هذا العام، تضاعفت أسعار الوحدات السكنية في إسطنبول، في حين تجاوز سعر المتر المربع في مدينة إزمير ولأول مرة حاجز العشرة آلاف ليرة.

وكانت أسعار الوحدات السكنية قد سجلت ارتفاعا بنحو 77.36 في المئة خلال شهر يناير/ كانون الثاني هذا العام.

وعلى الصعيد الشهري ارتفعت أسعار الوحدات السكنية خلال شهر فبراير/ شباط بنحو 13.5 في المئة، بينما بلغت الزيادة المعدّلة للتضخم نحو 26.9 في المئة.

وشهد شهر فبراير/ شباط أيضا زيادة سنوية في مؤشر الوحدات السكنية الجديدة بنحو 102.2 في المئة، بينما بلغت الزيادة السنوية في أسعار الوحدات السكنية غير الجديدة بنحو 95.3 في المئة.

وتشير بيانات المركزي التركي إلى زيادة بنحو 106.3 في المئة في أسعار الوحدات السكنية داخل مدينة إسطنبول، إذ سجل مؤشر أسعار الوحدات السكنية الجديدة في إسطنبول زيادة سنوية بنحو 114.6 في المئة مقابل زيادة بنحو 107.6 في المئة في أسعار الوحدات السكنية غير الجديدة.

وعقب هذه الزيادات بلغ سعر المتر المربع في إسطنبول 14 ألف و836 ليرة. وجاءت أنقرة في المرتبة الثانية من حيث أسعار الوحدات السكنية بواقع زيادة بلغت نحو 97.1 في المئة ثم إزمير في المرتبة الثالثة بواقع 90.1 في المئة.

هذا وبلغ سعر المتر المربع في أنقرة نحو 6 آلاف و225 ليرة في حين ارتفع سعر المتر المربع في إزمير ولأول مرة إلى 10 آلاف و61 ليرة.