أنقرة (زمان التركية) – تأثرت تركيا اقتصاديا بأزمة الحرب المندلعة بين روسيا وأوكرانيا، ويبرز ارتفاع الأسعار في قطاعي الطاقة والحبوب المستوردة، على وجه الخصوص.

وفي هذا الإطار جاء الذرة ضمن السلع الغذائية التي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، إذ سجلت أسعار الذرة أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال العشر سنوات الأخيرة.

وجاء هذا الارتفاع الجنوني بأسعار الذرة في ظل استمرار مخاطر العرض بفعل الحرب المندلعة في أوكرانيا وتسعير تزايد الطلب على محصول الولايات المتحدة.

وأسفر الاحتلال الروسي لأوكرانيا عن اضطراب سعر الحبوب عالميا وتدهور في ظل عرقلة روسيا مغادرة محصول أوكرانيا من الموانئ.

وتسبب هذا الوضع في يتزايد اعتماد الموردين على المحاصيل الأمريكية، التي لا يزال 2 في المئة من محصولها مزروعا بالوقت الحالي.

وارتفعت عقود الذرة الآجلة لشهر يوليو في بورصة شيكاغو بنحو 0.8 في المئة لتسجل 7.90 دولار وهى النسبة الأعلى التي تسجلها أكثر العقود تداولا منذ عام 2012.

هذا وسجلت الأسعار ارتفاعا رابعا على التوالي لتشهد بهذا أطول سلسلة ارتفاع منذ الاحتلال الروسي لأوكرانيا.