أنقرة (زمان التركية) – كشف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشاليك، أنه سيتم إرسال خطاب جديد إلى الولايات المتحدة من أجل مقاتلات F-16.

عمر تشاليك قال: “طلبت وزارة الدفاع التركية شراء 40 طائرة جديدة من طراز F-16. آخر مرة عقدت هذه الاجتماعات في مارس. سيتم الآن إعادة توجيه خطاب طلب أوسع”.

ويبدو أن تركيا تحاول استغلال وساطتها مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، من أجل الموافقة الأمريكية على الصفقة.

وأكد تشاليك أنه من غير المعقول أن يكون هناك حظر يقيد الاحتياجات الأمنية بين حلفاء الناتو.

أدى شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400 إلى فرض عقوبات أمريكية بموجب قانون كاتسا، واستبعاد أنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة F-35.

لكن تركيا لم تيأس، وطلبت شراء 40 مقاتلة من طراز F-16 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن وما يقرب من 80 مجموعة تحديث للطائرات الحربية الحالية من الولايات المتحدة في أكتوبر من العام الماضي.

إلا أن المشرعين الأمريكيين رفضوا على نطاق واسع بيع أسلحة أمريكية إلى تركيا، وبعثوا بخطابات إلى وزير الدفاع ووزير الخاريجية طلب برفض الصفقة.