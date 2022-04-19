أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت أسعار السماد في تركيا بشكل كبير، مما أثار حالة من السخط في أوساط منتجي الشاي بولاية ريزا التي تعد قلب تركيا النابض في زراعة الشاي.

وأوضحت مزارعة بالمدينة أنها باتت عاجزة عن شراء 500 كيلوجرام من السماد، بعدما ارتفع ثمنهم إلى 4 آلاف ليرة.

وذكرت مزارعة أخرى أن سعر طن السماد ارتفع إلى 8 آلاف و500 ليرة قائلة: “نحن نعاني كثيرا، فما سنحصل عليه نظير المحصول سيبلغ 6 آلاف ليرة أو 6 آلاف و500 ليرة على أقصى تقدير”.

وقال مزارع إنهم باتوا عاجزين عن شراء الخبز فكيف لهم شراء السماد بهذه التكلفة المرتفعة مفيدا أن شراء السماد بات أمر غير ممكن بالنسبة لهم.

وأشارت سيدة إلى الزيادات المتعاقبة في أسعار السلع وهو ما أثار حالة من الغليان داخل الأسواق، مفيدة أن المواطنين أصحبوا عاجزين عن شراء الخبز ولم يعد يمتلكون المال الكاف لمواكبة هذا الارتفاع.

من جانبه أفاد رئيس غرفة زراعة البندق بالمدينة، محمد علي أزسوي، أن سعر السماد ارتفاع هذا العام إلى 7500 -8000 ليرة بعدما كان يبلغ 2500 ليرة خلال العام الماضي، قائلا: “اليوم أصبحنا مضطرين لشراء السماد بثلاثة أضعاف ثمنه بل ويصفون هذا السعر بأنه مخفّض. هناك المئات من المزارعين العاجزين عن شراء السماد في ظل هذه الأوضاع، فكيف للمزارع الذي لا يمتلك المال لشراء قوت يومه أن يشتري السماد؟”.