أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات إن الحكومة التركية تعمل على إقناع مستثمرين في الخليج، بشراء شركات مصادرة من رجال أعمال معارضين، مثل شركة التعدين”كوزا ألتين”، وأن هناك تحركات لإيجاد بيئة قانونية تسمح بذلك.

حكومة حزب العدالة والتنمية تعمل بجد لبيع الشركات الخاضعة لإدارة صندوق تأمين ودائع الادخار قبل الانتخابات القادمة.

بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو، تم الاستيلاء على مئات الشركات التي يملكها رجال أعمال في حركة الخدمة.

أصدر القضاء التركي قرارات بالاستيلاء على أكثر من 700 شركة لصالح صندوق تأمين ودائع الادخار (TMSF)، ووضعت إدارتها تحت الوصاية.

على الرغم من أن الصندوق بذل جهدًا للتخلص من الشركات في السنوات الست الماضية، إلا أن عملية البيع لم تتم بسبب مشاكل قانونية.

وفي هذا السياق، قدم نواب الحزب مؤخرًا مشروع قانون إلى البرلمان التركي يتضمن تعديلات تمنع الملاك الأصليين للشركات من المطالبة بحقوقهم، ويسمح لمن لديهم أسهم في الشركات ببيع أو إلغاء أو تصفية أسهمهم.

وإذا تم تمرير القانون من قبل البرلمان، فسوف يمهد ذلك الطريق لبيع وتحويل الأسهم في عشرات الشركات المصادرة، وخاصة شركة كوزا ألتين القابضة.

وبحسب معلومات، فإن اقتراح التعديل القانوني سيناقشه البرلمان حتى منتصف مايو، وحتى منتصف يونيو ستضع الغرفة الجزائية الثالثة بالمحكمة العليا قضية كوزا ألتين القابضة على جدول أعمالها كأولوية.

وفي هذه الأثناء، تتواصل المفاوضات مع بعض الشركات من الإمارات وقطر، لشراء أسهم مجموعة كوزا ألتين، مقابل 3.5 إلى 4 مليار دولار.

وتضم شركة كوزا إيپك القابضة، التي يملكها رجل الأعمال أكين إيبيك الذي يعيش في بريطانيا، شركات ذات قيمة استثمارية عالية مثل كوزا جولد وكوزا ماينينج وإيبيك إنيرجي، ويتم تداول أسهم هذه الشركات الثلاث في بورصة إسطنبول.