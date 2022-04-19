أنقرة (زمان التركية) – حظي فيلم وثائقي قصير يوثق فترة اعتقال النائب البرلماني والناشط الحقوقي، عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، التي استمرت 220 يوما، بمشاهدات عالية خلال فترة وجيزة.

الفيلم أعده الموقع الإخباري التركي KHK TV، ويوثق استهداف السلطات لجرجرلي منذ تسليطه الضوء على تفتيش السجناء عراة داخل السجون التركية لحين إخلاء سبيله.

وتضمن الوثائقي الذي تبلغ مدته 44 دقيقة آراء العديد من الأشخاص من مختلف الطبقات، كما حظي بآلاف المشاهدات خلال فترة وجيزة.

وبات جرجرلي أوغلو أحد أبرز المدافعين عن في تركيا عن ضحايا الفصل التعسفي والاحتجاز القسري، واعتبرت قضية جرجرلي أوغلو أحد النماذج البارزة على مدى تدهور حقوق الانسان والحريات داخل تركيا.

قبل أن يفوز بعضوية البرلمان خضع جرجرلي أوغلو للمحاكمة بسبب رابط خبر نشره على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، وعقب انتخابه نائبا برلمانيا كان يتوجب إيقاف المحاكمة، غير أن السلطات قررت مواصلتها.

صدقت المحكمة العليا على قرار المحكمة المحلية في خطوة سريعة لم تستغرق كثيرا، وبينما كان يتوجب على البرلمان انتظار نتائج الطلب المقدم للمحكمة الدستورية، لكنه سارع بإعلان قرار المحكمة وأسقط الحصانة البرلمانية عن جرجرلي أوغلو.

جرجرلي اوغلو أعلن اعتصاما في غرفته بالبرلمان احتجاجا على هذا القرار، غير أن أمن البرلمان أخرجه عنوة في وقت لاحق وتم اقتياده للتحقيق تم أخلي سبيله.

وفي الثاني من أبريل/ نيسان 2021 تم مداهمة منزله واقتياده إلى السجن مباشرة دون إخضاعه للفحص الطبي أولا، كما هو معتاد.

الحملة الانتقامية التي تعرض لها جرجرلي أوغلو جاءت ردا على تسليطه الضوء على الأحكام الجائرة للمؤسسة القضائية مؤخرا.