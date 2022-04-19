أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج دراسة حديثة عن ارتفاع معدلات السعادة بنحو 4 في المئة خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 وهو العام الثاني لجائحة كورونا، حيث أفاد اثنان من كل ثلاثة مشتركين أنهم سعداء بحياتهم.

الدراسة أعدتها مؤسسة إبسوس لأبحاث السوق في عام 2021، تضمنت سؤال المشاركين في 30 دولة حول العالم عن مدى سعادتهم بالأخذ في عين الاعتبار كل شيء.

وعلى الرغم من هذا تتفاوت مستويات السعادة في الكثير من الدول بشكل بارز.

وسجلت بيرو والمكسيك وتشيلي وجنوب أفريقيا والهند وإسبانيا أعلى ارتفاعا في معدلات السعادة خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020.

وفي تركيا تراجعت معدلات السعادة بشكل ملحوظ بفعل تأثير الجائحة والأزمات الاقتصادية على الحالة النفسية للمجتمع.

عكست الدراسة أنه خلال عام 2021 أوضح 4 من كل 10 أشخاص في تركيا أنهم يشعرون بالسعادة بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 60 من كل 10 أشخاص خلال عام 2020.

هذا وأشارت الدراسة إلى ارتفاع نسبة من يرون أنهم “سعداء للغاية” و”سعداء بعض الشيء” إلى 59 في المئة خلال عام 2020 بعدما كانت تبلغ 53 في المئة خلال عام 2019 وتراجع نسبة من يرون أنهم “سعداء” خلال عام 2021 بنحو 17 في المئة لتسجل 52 في المئة.