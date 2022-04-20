أنقرة (زمان التركية) – كشف برلماني تركي معارض، عن معاناة المزارعين في تركيا، ورهن أراضيهم نتيجة لعجزهم عن سداد ديونهم.

وتشير بيانات وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي إلى تضاعف عدد الأراضي الزراعية المرهونة لعجز مالكيها عن سداد ديونهم خلال الفترة بين عامي 2015 و2021.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، نهاد يشيل، تقدم بمذكرة استفهامية إلى وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي، مراد كوروم، حول عدد الأراضي الزراعية الخاضعة للرهن بسبب الديون غير المسددة.

مكتب الوزير كوروم قال ردا على السؤال البرلماني، أنه في عام 2015 تم رهن مليون و843 ألف و524 أرض زراعية مسجلة بنظام معلومات السجل العقاري، وأن هذا الرقم ارتفع في عام 2021 المنصرم إلى 3 مليون و709 ألف و54 أرض زراعية.

وتشير هذه البيانات إلى زيادة بنحو 101 في المئة في عدد الأراضي الزراعية الخاضعة للرهن بسبب الديون غير المسددة.

وذكر يشيل أن مدينة أنقرة شهدت نحو 64 ألف و400 إجراء رهن خلال عام،2015، وأن هذه النسبة ارتفعت إلى 105 ألف و295 إجراء رهن خلال عام 2021.