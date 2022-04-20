أنقرة (زمان التركية) – كشف الصحفي إسماعيل صايمازي، أن زعيم المافيا التركي، علاء الدين تشاكيجي، هاجر من تركيا واستقر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح صايمازي في تغريدة على تويتر، أنه حصل على هذه المعلومة من الدائرة المقربة من تشاكيجي.

وأضاف صايمازي أن تشاكيجي ذهب في البداية إلى كندا، ولكن يبدو أن الوضع لم يعجبه، لينتقل بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الصحفي التركي إلى أن الدائرة المقربة من تشاكيجي تزعم أنه ذهب إلى الولايات المتحدة من أجل العلاج.

وذكر صايمازي أن تشاكيجي الذي عاش من قبل في الولايات المتحدة الأمريكية 3 سنوات ونصف، غير معروف كم سيبقى هذه المدة في الولايات المتحدة.

وكان تشاكيجي قد أطلق سراحه من السجن في تركيا بناء على طلب رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي.