أنقرة (زمان التركية) – خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو في تركيا، كما رفع توقعاته للتضخم السنوي.

وفق تقرير صندوق النقد الدولي بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي”، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي من 4.4 بالمئة إلى 3.6 بالمئة، كما خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو لتركيا لعام 2022 من 3.3٪ إلى 2.7٪، ورفع الصندوق توقعاته للتضخم السنوي في تركيا من متوسط ​​15.4٪ إلى 60٪.

وأشار التقرير إلى أن الحرب في أوكرانيا تسببت في أزمة إنسانية مكلفة، حيث ساهم الضرر الاقتصادي الناجم عن الصراع في تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي العالمي في عام 2022.

ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، تم تخفيض توقعات النمو في عام 2022 للاقتصاد الأمريكي، والتي قُدرت أنها نمت بنسبة 5.7 في المائة العام الماضي، من 4 في المائة إلى 3.7 في المائة. كما تم تخفيض توقعات نمو اقتصاد البلاد لعام 2023 من 2.6 في المائة إلى 2.3 في المائة.

كما خفض الصندوق توقعات النمو لمنطقة اليورو من 3.9٪ إلى 2.8٪ لعام 2022 ، وخفضها إلى 2.3٪ من 2.5٪ لعام 2023.

وتم تحديد توقعات النمو للاقتصاد التركي بنسبة 2.7 في المائة لهذا العام و 3 في المائة للعام المقبل. في التوقعات التي نشرها صندوق النقد الدولي في يناير، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.3 في المائة هذا العام والعام المقبل.

ومن الاقتصادات الرائدة في أوروبا، زادت توقعات النمو الألماني لعام 2022 من 3.8 في المائة إلى 2.1 في المائة، وفرنسا من 3.5 في المائة إلى 2.9 في المائة، وإيطاليا 3.8 في المائة من 2.3 في المائة وإسبانيا من 5.8 في المائة إلى 4.8 في المائة.

وتوقع التقرير أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 8.5 في المائة هذا العام و 2.3 في المائة العام المقبل.