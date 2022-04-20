أنقرة (زمان التركية) – فاز فريق طرابزون سبور التركي على نظيره قيصري سبور، بهدف مقابل لا شيء.

المباراة الأولى من نصف نهائي الكأس التركي، عقدت على ملعب ميديكال بارك.

وحتى الدقيقة 86 من المباراة، لم يتمكن الطرفان من كسر التعادل، ولكن طرابزون سبور حظي بهدف أحرزه أندرياس كورنيليوس في الدقيقة 87.

وفي الجزء المتبقي من المباراة، لم يكن هناك صوت لهدف آخر، وغادر الفريق ذو اللون العنابي الأزرق الملعب بهدف واحد.

وفي الدور نصف النهائي الذي سيقام وفق أسلوب الإقصاء المزدوج تقام مباريات الإياب في 10 أو 11 أو 12 مايو.

وفي المرحلة الأخرى من نصف النهائي، سيواجه أيتميز ألانيا سبور ودمير جروب سيفاسبور بعضهما البعض.

في نهاية مباراتين، ستتقدم الفرق التي تهيمن على خصومها إلى المباراة النهائية.

وسيعقد نهائي كأس تركيا يوم الخميس 26 مايو على ملعب أتاتورك الأولمبي.

وسيكون للفريق الفائز بالكأس الحق في المنافسة في الدوري الأوروبي UEFA في موسم 2022-2023.