أنقرة (زمان التركية) – دعا صندوق النقد الدولي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لاتخاذ إجراءات حاسمة لمنع ارتفاع التضخم النقدي واحتواء التوقعات بارتفاع الأسعار في المستقبل.

صندوق النقد الدولي قال على موقعه على الإنترنت يوم الثلاثاء إن الأسواق الناشئة يجب أن تستمر في تشديد السياسة لحماية مصداقيتها في التعامل مع التضخم، وسط قيام العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بتشديد السياسة بشكل كبير فعلا.

وقال مدير إدارة النقد وأسواق رأس المال في صندوق النقد الدولي توبياس أدريان: “يجب أن تستمر البنوك المركزية في القيام بذلك، اعتمادًا على الظروف الفردية، للحفاظ على مصداقيتهم في مكافحة التضخم وترسيخ توقعات التضخم”.

يطالب المستثمرون تركيا ببذل المزيد من الجهد لمكافحة التضخم بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 61.1% سنويًا في مارس، وهو أعلى معدل زيادة منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في البلاد، علمًا أن التضخم في تركيا يتجاوز التضخم في جميع الأسواق الناشئة الرئيسية ودول مجموعة العشرين.

وكان البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة في أواخر العام الماضي عندما كانت معظم البنوك الأخرى ترفعها، وحافظ عليها ثابتة منذ ذلك الحين، وتبلغ معدلات الفائدة 14% حاليا.

قال أدريان: “تواجه الأسواق الناشئة والحدودية الآن مخاطر أعلى لتدفقات رأس المال الخارجة، مع وجود تمايز عبر البلدان بين مستوردي السلع الأساسية والمصدرين”.

وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي، توقع أدريان أن يؤدي التفاعل بين الظروف المالية الخارجية الأكثر تشددًا وتطبيع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى زيادة مخاطر هروب رأس المال.

صندوق النقد الدولي أشار إلى أن أوروبا تتحمل مخاطر أكبر من المناطق الأخرى بسبب قربها الجغرافي من الحرب في أوكرانيا، واعتمادها على الطاقة الروسية، وانكشاف بعض البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على الأصول والأسواق المالية الروسية.