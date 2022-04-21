أنقرة (زمان التركية) – انتقدت رئيسة حزب الخير ميرال أكشنار، الرئيس رجب طيب أردوغان، بقسوة، وقالت إنه يعتبر نفسه أعلى من القانون والشعب، ويتعامل بمنطق “رئيس القبيلة”.

أكشنار قالت خلال الاجتماع الأسبوعي لكتلة حزبها إنه إذا غابت العدالة عن بلد ما، فهناك فوضى ستحل الفوضى في ذلك البلد.

وأضافت أكشنار: “هل تعتقد أن هناك عدالة في بلدنا اليوم؟ هل تعتقد أن هناك قانون في بلدنا اليوم؟ هل تعتقد أن أحداً في بلدنا يحمي هذا الحق؟ اليوم نجيب جميعنا على هذه الأسئلة بأسف وخجل، بأنه فعلا لا يوجد عدالة ولا قانون”.

وأكدت أكشنار أنه “للأسف لا توجد حكومة في تركيا، فقط يوجد نظام الرجل الواحد الذي يعتقد أنه أعلى من القانون والشعب”.

أضافت أكشنار مشيرة إلى أسلوب الحكم غير الديمقراطي الذي يتبعه أردوغان: “هناك رجل قبيلة. هناك السيد أزمة في بلدنا الذي يصيب كل ما يلمسه بالخراب”.

يذكر أن حزب الخير يتبني نفس موقف الأحزاب المعارضة بشأن ضرورة العودة إلى نظام الحكم البرلماني.