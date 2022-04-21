أنقرة (زمان التركية) – اتهمت مليشيا كتائب حزب الله العراقي المدعومة من إيران، تركيا بالرغبة بالاستيلاء على موارد نفطية في إقليم كردستان، بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني، ودعت إلى التحرك الرسمي والجماهيري ضد أنقرة.

بيان كتائب حزب الله، إحدى تشكيلات الحشد الشعبي الشيعي في العراق والمدعومة من إيران، قال إن “الاحتلال التركي” يسعى للاستيلاء على موارد النفط والغاز في البلاد.

دعا البيان إلى اتخاذ إجراءات ضد تركيا، وقال إن المقاومة العراقية وضباط المخابرات وقوات الحشد الشعبي في البلاد يجب أن يتخذوا رد فعل يتناسب مع الموقف، و”وتفعيل عمل المقاومة العراقية، فضلا عن التحرك الجماهيري للضغط على المصالح التركية، وتقييد نفوذهم، وتضييق مصالحهم”.

يأتي ذلك بعد إطلاق عملية عسكرية تركية في 18 أبريل أطلق عليها اسم عملية Claw-Lock في شمال العراق.

وذكر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مؤخرًا أنه تم تحييد 30 إرهابيا في العمليات في مناطق متينا وزاب وآفاشين باسيان.

من جهة أخرى، استدعت وزارة الخارجية العراقية، أمس، سفير تركيا علي رضا غوناي، وأبلغته استنكارها للعملية.

يذكر أن القوات التركية المتواجدة في شمال العراق تعرضت في وقت سابق لاستهداف من قبل مليشيات مسلحة موالية لإيران.