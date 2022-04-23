أنقرة (زمان التركية) – تبين أن شركة خطوط أنابيب البترول التركية المملوكة للدولة حصلت على قرض قصير الأجل بقيمة 400 مليون دولار من بنكين للمساعدة في تغطية فاتورة الغاز الطبيعي.

أفادت السنخة الإنجليزية لموقع بلومبرج، نقلاً عن أشخاص على دراية بالموضوع، أن شركة بوتاش، التي تستورد الغاز الطبيعي إلى تركيا، تقترب من إبرام صفقة منفصلة بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار) مع دويتشه بنك الألماني لتمويل مشتريات الغاز الطبيعي المسال من المنتجين الأمريكيين والتجار في أوروبا.

تركيا تستورد تقريبا كل ما تستهلكه من النفط والغاز الطبيعي، مما جعلها من بين الدول الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وضربت تركيا العام الماضي أزمة عملة أدت إلى خسارة 44 في المائة من قيمة الليرة، ومن ثم قفز معدل التضخم في البلاد إلى 61.1 في المائة سنويًا، لأسباب عديدة، من بيمها ارتفاع تكاليف الاستيراد.