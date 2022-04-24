أنقرة (زمان التركية) – سجلت أسعار الوحدات السكنية حول العالم خلال عام 2021 المنصرم أسرع ارتفاعا منذ نحو 18 عاما.

وكشف التقرير الصادر عن شركة العقارات نايت فرانك، ومقرها لندن، مطلع الشهر الجاري أن متوسط الارتفاع في أسعار الوحدات السكنية في 150 مدينة كبرى حول العالم خلال العام الماضي بلغ نحو 11 في المئة.

وأوضح التقرير أن هذه هي أسرع زيادة تشهدها أسعار الوحدات السكنية منذ 18 عاما.

وأفاد التقرير أنه بنهاية الربع الرابع من العام الماضي بلغ إجمالي الزيادة في أسعار الوحدات السكنية بمدينة إسطنبول التركية نحو 63 في المئة وهي أعلى نسبة تشهدها المدن الواردة ضمن التقرير والبالغ عددها 150 مدينة حول العالم.

وعلى الصعيد الآخر سجلت العاصمة الماليزية، كوالالمبور، أكبر تراجعا في أسعار الوحدات السكنية بنسبة بلغت 5.7 في المئة على الصعيد السنوي.