أنقرة (زمان التركية) – تسبب انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، في ارتفاع تكلفة أداء العمرة للأتراك بنسبة 150%.

بعد منعها لمدة عامين على التوالي بسبب جائحة كورونا، عادت مناسك العمرة هذا العام ولكن بزيادة قدرها 150% بالنسبة للشعب التركي، الذي يعاني من انهيار عملته.

ويبلغ سعر صرف الريال السعودي في تركيا 3.93 ليرة تركيا.

وأوضحت الشؤون الدينية التركية أن أقل تكلفة لأداء العمرة لشخص سيقيم في غرفة تتسع لأربعة أشخاص، 18 ألف و620 ألف ليرة تركية.

أما بالنسبة لتكلفة غرفة تتسع لـ3 أشخاص، فتبلغ 19 ألف و113 ليرة، والغرفة التي تتسع لشخصين فتبلغ تكلفتها 19 ألف و564 ليرة.

وأعلنت الشؤون الدينية، أن “رحلات العمرة لشوال” ستبدأ اعتباراً من 2 مايو الجاري، وستبدأ رحلات الحج اعتباراً من 7 يونيو الجاري.

ويذكر أن الجولة الأولى ستتم في الفترة ما بين 10-21 مايو والثانية، وسيتم تنفيذ الجولة الثانية في الفترة ما بين 21 مايو – 1 يونيو.