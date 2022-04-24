أنقرة (زمان التركية) – يجري نادي توتنهام الإنجليزي مناقشات لضم نجم نادي بشكتاش التركي، رضوان يلماز، وفق تقارير صحفية.

وهناك معلومات عن احتمالية زيارة وفد من إدارة النادي إلى إسطنبول للاجتماع مع إدارة النادي التركي.

وأفادت الصحافة الإنجليزية أن رضوان يلماز لاعب كرة قدم يتمتع بمسيرة كروية ستنال إعجاب المدير الفني للنادي الإنجليزي، أنطونيو كونتي.

الظهير الأيسر البالغ من العمر 20 عاما لفت أنظار مسؤولي النادي الإنجليزي الذين سيتابعونه عن كثب خلال مباراة فريقه القادمة وأشارت تقارير إلى إمكانية لعب يلماز في خط الوسط الأيسر وأن استخدامه كجناح خلفي بجوانب متعددة سيروق لكونتي.

جدير بالذكر أن نادي شتوتغارت الألماني ونادي ليون الفرنسي سبق وأن تقدما بطلبات لضم اللاعب التركي.

وتشير الأنباء إلى استعداد إدارة بشكيتاش لدراسة صفقة بيع لاعبها في حال ما إن تقدم النادي الإنجليزي بعرض يتوافق مع قيمة يلماز التي كانت تبلغ 50 ألف يورو قبل عامين.

هذا ولعب يلماز مع ناديه 30 مباراة خلال الموسم الحالي نجح خلالها في إحراز ثلاثة أهداف والمساهمة في أربعة أهداف أخرى، كما شارك يلماز في ست مباريات مع المنتخب التركي.