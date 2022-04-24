إسطنبول (زمان التركية) – وفقًا لنتائج استطلاع جديد، فإن عدد الأتراك الذين أكدوا أنهم غير قادرين على دفع فواتير الخدمات العامة يتزايد، وذكر 57 في المائة قالوا إنهم يدفعونها بشق الأنفس.

كشف استطلاع رأي لمؤسسة متروبول أن الذين قالوا إنهم “غير قادرين على دفع فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي الخاصة بهم” سجلوا بنسبة 18.6 في المائة، مما يمثل زيادة بنسبة 4.2 في المائة عن الشهر الماضي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري في شهر مارس المنصرم أن 23.9 في المائة فقط من الأتراك قادرون على دفع فواتيرهم دون مشكلة، وسط ارتفاع حاد في التضخم النقدي بلغ 61.1 في المائة وفواتير الطاقة المرتفعة.

كشف المسح أن الذين قالوا إنهم تمكنوا من دفع فواتير الخدمات العامة الخاصة بهم دون مشكلة شهدوا زيادة بنسبة 2.9 في المائة.

أفادت صحيفة جمهوريت في وقت سابق من هذا الشهر أن حوالي 4.5 مليون شخص في تركيا قطعت عنهم إمدادات الكهرباء والغاز الطبيعي في عام 2021 بعد أن فشلوا في دفع فواتيرهم وسط ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد.

وبحسب البيانات، فقد تم قطع خدمة الغاز الطبيعي والكهرباء عن 378 ألف مستهلك شهريًا في عام 2021.

قال زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا كمال كليجدار أوغلو يوم الخميس إن إمدادات الكهرباء انقطعت عن منزله بعد أن رفض دفع فواتير الكهرباء وهو قادر، وذلك احتجاجا على الزيادات الحادة في فواتير الخدمات في البلاد وللمشاركة في معاناة المواطنين المنطقع عنهم الكهرباء لعجزهم عن سداد الفواتير.

ارتفعت في يناير رسوم الكهرباء المنزلية والغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 130٪ لبعض الأسر، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة العالمية.