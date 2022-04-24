أنقرة (زمان التركية) – تعهد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، بالعمل على إستعادة نظام الحكم البرلماني في تركيا، والقضاء على “نظام الرجل الواحد”.

تصريحات كيليتشدار أوغلو جاءت خلال حديثه في الجلسة الخاصة التي عقدت في 23 أبريل في البرلمان.

كيليتشدار أوغلو أكد على ضرورة ترسية الديمقراطية في تركيا، وأوضح أن البرلمان التركي هو المكان الذي نوقشت فيه مختلف الأفكار منذ 100 عام.

وأضاف زعيم المعارضة أن تحالف الأمة سيقضي على نظام الرجل الواحد من خلال الديمقراطية وصناديق الاقتراع.

انتقلت تركيا في 2018 إلى نظام الحكم الرئاسي، الذي همش دور البرلمان ومنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة

قال كيليتشدار أوغلو إن المقترحات المقدمة إلى البرلمان ليست أخلاقية وخالية من الضمير، مؤكدا أنهم سيحلون مشاكل الأمهات اللواتي لا يستطعن توفير كوب من الحليب لأطفالهن، والطلاب الذين تنتهك حقوقهم، والعاملين الذين يجبرون على العمل في ظل ظروف صعبة.

وفي نهاية خطابه، قال كيليتشدار أوغلو: “مثلما أسس زعيمنا العظيم أتاتورك هذه الجمهورية قبل 100 عام، سيرسي هذا البرلمان الديمقراطية بمعناها الحقيقي بعد 100 عام”.