أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع التركية عن انتهاء المرحلة الأولى من عمليتها العسكرية شمال العراق.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، حيث تابع الوزير أن العملية سوف تستمر حتى يزول التهديد على الحدود مع العراق.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن الجانب التركي يهدف إلى ضمان أمن حدوده. وكانت العملية العسكرية التركية قد بدأت ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وتشارك فيها القوات الخاصة والقوات الجوية، بينما تجري العملية في الجزء الشمالي من العراق.

وتستند العملية التي أطلق عليها “قفل المخلب” إلى مرحلة طويلة من التحضير والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والقوات اللازمة، حيث توجد في منطقة “قفل المخلب” مجموعة من الكهوف، قال وزير الدفاع التركي عنها إنها تستخدم كملاجئ ومقرات رئيسية لانطلاق العمليات، “ولهذا لم يتم استكمال سوى المرحلة الأولى هناك فقط”.

وتابع الوزير: “لقد وصلت القوات المسلحة التركية إلى الأماكن التي كانت بحاجة إلى الوصول إليها، ونجحت في الوصول إلى الأهداف التي كانت تريد السيطرة عليها من البر ومن الجو”، على أن تستمر العملية حتى “تحييد الإرهابيين”، على حد تعبيره.

وكان النزاع المسلح مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا قد بدأ عام 1984، وعاد للظهور مرة أخرى في عام 2015، حيث توجد في شمال العراق قواعد للحزب، تنفذ القوات المسلحة التركية ضدها عمليات جوية وبرية. وقد أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق عن تدمير 6 آلاف عنصر من حزب العمال الكردستاني داخل البلاد، و6900 عنصر خارجها منذ يوليو 2015، بينما بلغت خسائر قوات الأمن التركية أكثر من 1200 شخص.