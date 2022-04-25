أنقرة ( زمان التركية) – صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في حديث لصحيفة “حريت” نشر صباح اليوم الاثنين، بأن تركيا تسعى لتفادى “حالات سوء تفاهم” قد يسببها حلفاؤها في الناتو في البحر الأسود.

واعتبر أكار أن دخول قوات لدول الناتو في البحر الأسود “سيثير حساسية زائدة”، وقال: “لدينا مقترحات للحفاظ على الاستقرار في البحر الأسود. نحث على عدم الانفعال أو الخنوع للذعر. يمكن أن تؤدي المعلومات الخاطئة إلى سوء تفاهم”.

وأضاف: “دعونا نحترم حدود وسيادة أوكرانيا، دعونا لا نتسبب في حالات سوء تفاهم قد ينظر إليها على أنها استفزازات. نقول إنه مهما كانت نواياكم، فإن الطرف الآخر سيعتبر ذلك استفزازا”.

ورد أكار بالنفي على سؤال عما إذا كانت هناك الآن سفن حربية للدول غير المطلة على البحر الأسود.

وقال: “نريد أن نضمن عدم انتهاك مبدأ الملكية الإقليمية، وعدم انتهاك الحقوق ذات الصلة للدول الساحلية. إذا تم الإخلال بالتوازنات هنا، فسيكون هناك احتمال كبير بأن تخرج الأحداث عن السيطرة. لا داعي للزج بالبحر الأسود في جو من المنافسة”.

وفي وقت سابق أكد أكار أن تركيا تبقى ملتزمة باتفاقية مونترو ولن تسمح بمرور السفن الحربية عبر البوسفور والدردنيل إلى مياه البحر الأسود.