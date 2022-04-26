أنقرة (زمان التركية) – عين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نائبا لرئيس هيئة الإحصاء التركية.

وبحسب قرار رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية، تم تعيين فاتح شاهين، رئيس قسم شؤون الموظفين بالهيئة، نائباً لرئيس معهد الإحصاء التركي.

شهدت هيئة الإحصاء التركية عمليات فصل وتعيين متعددة مرخرًا، وتم تغيير رئيس الهيئة أربع مرات التركي خلال عام.

يذكر أنه تم عزل أوموت سرحات إدمان ونورين كايا، نائبا رئيس معهد الإحصاء التركي في مارس / آذار، ومطلع العام عُزل سعيد إردال دينتشار من منصب رئيس لمعهد الإحصاء التركي في يناير / كانون الثاني، وعُين بدلاً منه إرهان تشيتنكايا، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية.

صدر قرار أردوغان بإقالة سعيد أردال دينجر، بعد نشر بيانات مرتفعة للتضخم السنوي لشهر ديسمبر، والذي كان يبلغ 36.1 في المائة، بعد أن كان يبلغ في الشهر السابق 21.31 بالمئة؛ القفزة الكبيرة في الرقم الذي أعلنته هيئة الإحصاء حينها جاء بعد انتقادات واسعة من المعارضة واتهامات بتزييف الحقائق لصالح الحكومة.