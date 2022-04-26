أنقرة (زمان التركية) – تفاعل زعيم المافيا التركي سادات بكر، مجددا على تويتر بعد انقطاع دام 5 أشهر.

سادات بكر يقيم حاليا في دولة الإمارات، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من تركيا، بعد استهدافة للمسؤولين والسياسيين في تركيا عبر يوتيوب وتوتير.

بكر أعاد نشر تغريدتين لشخصين أدانوا الخطابات التمييزية ضد العلويين.

زعيم المافيا سادات بكر، الذي أثار جدلاً في تركيا بمقاطع الفيديو التي بدأ بثها في أبريل الماضي، توقف عن النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منذ 24 نوفمبر الماضي، بسبب القيود التي فرضتها الإمارات، التي تحسنت علاقتها مع تركيا مؤخرا.

وبعد استدعائه من قبل ضباط جهاز الاستخبارات الإماراتي قبل أشهر، أوقف سادات بكر مقاطع الفيديو التي كان ينشرها من الإمارات، واستهدف فيها عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بينهم وزير الداخلية سليمان صويلو، كما ألمح إلى أن أردوغان سيكون ضمن قائمة المستهدفين.

وكانت السلطات التركية، خاطبت القضاء الإماراتي من أجل تسليم سادات بكر.

سادات نشر مقاطع فيديو عبر يوتيوب وتغريدات عبر تويتر فضح خلالها تورط عدد من المسؤولين الأتراك في قضايا فساد ومخدرات ودعارة واغتيال.

العلاقات بين تركيا والإمارات شهدت في الفترة الأخيرة تحسنا كبيرًا، وعلى إثر ذلك كانت هناك توقعات في الأوساط السياسية التركية بقرب مغادرة سادات بكر الإمارات أو ترحيله من قبل السلطات هناك إلى تركيا.

وكان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد زار تركيا مؤخرا وحظي باستقبال حافل من الرئيس رجب طيب أردوغان، وأعلنت الإمارات عقب هذه الزيارة عن استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار في تركيا التي تشهد أوضاعا اقتصادية صعبة.