أنقرة (زمان التركية) – سقطت طائرة أحادية المحرك وسط المنازل في أحد الشوارع بالقرب من مطار يونسلي في بورصة غرب تركيا.

وقع الحادث في شارع ساريجول في حي باغلارباشي ببلدة عثمان غازي في مدينة بورصة.

نجم عن الحادث حريق كبير في المنطقة السكنية، وعلى الفور انطلقت نحو 20 سيارة إطفاء وإسعاف إلى موقع الحادث.

والي بورصة، يعقوب جان بولوت، قال في بيان إن الحادث أسفر عن مصرع قائد الطائرة، فرقان أوزكتان، والمتدرب مراد أفشار وإلحاق أضرار بمنزلين وعدد من السيارات مشيرًا إلى عدم ووع أية إصابات بين السكان.

هذا وأفاد جان بولوت أن السلطات تعتقد أن الحادث ناجم عن عطل فني بالطائرة.