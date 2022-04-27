القاهرة (زمان التركية)ــ ‏أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة الكرنيك في غرب دارفور على خلفية نزاعات ذات خلفية قبلية راح ضحيتها أكثر من مائتي قتيل ومصابًا.

أبو الغيط أعرب عن خالص التعازي لأهالي الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

بيان صادر عن الأمانة العامة قال إن أبو الغيط دعا جميع الأطراف إلى وقف العنف بشكل فوري والتحلي بضبط النفس الكامل، وتجنب استخدام العنف لحل أي مسائل عالقة فيما بين الأشقاء.

وأضاف البيان أن الأمين العام شدد على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لحل الأزمة السياسية الحالية التي تعاني منها البلاد، واثقاً بأن الانفراجة السياسية ستساعد بقوة في استقرار الأوضاع الأمنية في السودان.