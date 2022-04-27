أنقرة (زمان التركية) – حكمت محكمة تركية على الصحفي القبرصي شينر ليفنت بالسجن لمدة عام بتهمة “إهانة” الرئيس رجب طيب أردوغان.

رئيس التحرير السابق لصحيفة “أوروبا” اليسارية القبرصية، قال إن حكم محكمة أنقرة مرتبط برسم كاريكاتوري نُشر في عام 2017، حسبما أفاد موقع سيس قبرص الإخباري.

الرسم الكاريكاتوري المعني، نُشر بتاريخ 8 ديسمبر 2017 في صحيفة أوروبا اليومية، تصور تمثالًا يونانيًا قديمًا يتبول على رأس الزعيم التركي.

وكان ليفينت خضع للمحاكمة في بلاده وبرأته المحكمة في نفس القضية عام 2019، لكن تركيا رفعت القضية نفسها في أنقرة وحاكمته غيابيا.

وفقًا للمادة 299 من قانون العقوبات التركي، تُعد إهانة الرئيس جريمة ويعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات، علمًا أن الدعاوى القضائية المتعلقة بجريمة إهانة الرئيس زادت بنسبة 9000 في المائة منذ عام 2010، وفقًا لتقرير صدر في عام 2021 استنادًا إلى بيانات وزارة العدل.

ليفنت احتل عناوين الصحف بسبب مواجهته لمحاولات اغتيال بعد تحديه أردوغان من جمهورية شمال قبرص التركية.

صحيفة أفريقا اليومية، الاسم السابق لصحيفة أوروبا الحالية، نشرت مقالًا انتقدت فيه هجومًا عسكريًا تركيًا على منطقة عفرين التي كانت يسيطر عليها الأكراد في سوريا.

وعلى خلفية دعوة أردوغان من سماهم “أشقاء تركيا في شمال قبرص” إلى الرد اللازم على الصحيفة المذكورة، هاجم مئات المتظاهرين في عام 2018 مكاتب تابعة للصحيفة.