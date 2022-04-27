أنقرة (زمان التركية) – رفعت تركيا شرط إلزامية ارتداء القناع الطبي في الأماكن المغلقة.

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تركيا، قررت خلال اجتماعها الأخير برئاسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفي حضور وزير الصحة، فخر الدين كوجا، إلغاء إلزامية ارتداء القناع/الكمامة في الأماكن المغلقة.

وفي كلمته عقب الاجتماع أفاد أردوغان أن جائحة كورونا هيمنت على العالم لمدة عامين تحولت خلالهما إلى أزمة أثرت سلبا على جميع المجالات بدء من الإنتاج والاستهلاك وصولا إلى الرياضة والتعليم.

وأضاف أردوغان أنه خلال الجائحة عانت المستشفيات من مشكلات بدء من الطواقم الطبية وصولا إلى الضغط على أجهزة التنفس الاصطناعي واللقاحات غير أن السلطات التركية بذلت قصارى جهودها خلال تلك الفترة لتوفير كافة الأدوات والطرق التي توصل إليها العالم لحماية مواطنيها ضد الفيروس.

أردوغان قال إن تركيا اتبعت خلال الجائحة أسلوبها الخاص في تحليل الإحصاءات وإعداد البيانات لمكافحة الفيروس لتصبح اليوم أحد الدول التسعة حول العالم المنتجة للقاحها الخاص.

يذكر ان تركيا تأخرت عام 2020 في اتخاذ تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا، مما أدى إلى موجة حادة من الإصابات، وتعرضت أنقرة في البداية لانتقات بسبب عدم الإعلان عن إحصائيات كافة الإصابات، والاكتفاء بذكر عد الحالات التي تظهر عليها أعراض المرض.