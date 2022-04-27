أنقرة (زمان التركية) – قالت تركيا إنها مصرة علي استلام الدفعة الثانية من منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسي S 400، التي تسببت في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.

رئيس الصناعات الدفاعية التركي، إسماعيل دمير، أعلن أنه تجري عملية دراسة تسلم الدفعة الثانية من المنظومة الروسية.

وحول انزعاج واشنطن، أضاف دمير المفروض عليه عقوبات أمريكية، خلال مشاركته في برنامج على قناة تي ار تي الإخبارية أن تركيا تواصل تنفيذ القرار الذي اتخذته منذ البداية وليس لمعاندة الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، أشاد دمير بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية، قائلا: “يتم استخدام الأسلحة المحلية وأنظمة الدفاع المحلية خلال العمليات العسكرية. إنه مشروع واعد. نحن بدأنا هذه المسيرة وستبلغ غايتها إن شاء الله. سينجح شباب ومهندسو هذا البلد في تحقيق هذا، فنحن نهدف إلى طرح مقاتلاتنا المحلية الصنع خلال عام 2023”.

أدى شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400 إلى فرض عقوبات أمريكية على مؤسسة الصناعات الدفاعية ورئيسا مسؤولين آخرين، بموجب قانون كاتسا، واستبعاد أنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة F-35.

لكن تركيا لم تيأس، وطلبت شراء 40 مقاتلة من طراز F-16 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن وما يقرب من 80 مجموعة تحديث للطائرات الحربية الحالية من الولايات المتحدة في أكتوبر من العام الماضي.

إلا أن المشرعين الأمريكيين رفضوا على نطاق واسع بيع أسلحة أمريكية إلى تركيا، وبعثوا بخطابات إلى وزير الدفاع ووزير الخاريجية طلب برفض الصفقة.

أكدت واشنطن أنها ستفرض دفعة أخرى من العقوبات على تركيا، إذا حصلت الدفعة الثانية من منظومة الدفاع الجوي الروسية.