انقرة (زمان التركية) – أشاد أردوغان بالأحكام القضائية الصادرة مؤخرا ضمن قضية أحداث جيزي التي تراوحت بين المؤبد المشدد والسجن 18 عاما.

وأثارت الأحكام القضائية موجة دولية من الإدانات، إذ صرحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن قرار محكمة إسطنبول يتعارض بشكل صارخ مع قواعد سيادة القانون والالتزامات الدولية التي وقعت عليها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

اجتمع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بممثلي منظمات المجتمع المدني خلال حفل الإفطار، وفي كلمته قال أردوغان إن حكم المؤبد المشدد الصادر بحق عثمان كافالا أزعج البعض.

ووصف أردوغان كافالا بـ “سوروس تركيا” في إشارة إلى الملياردير الأميركي من أصل مجري، جورج سوروس، قائلا: “كافالا كان منسق الجانب الخفي لأحداث جيزي وهو من مولها. تركيا لديها قانون وقضاء وهذا القضاء أصدر وسيصدر مثل هذه الأحكام لإرساء ما يؤمنون به ويعرفونه”.

وأضاف أردوغان أن القضاء التركي بقراره هذا لقن من يحملون نوايا مشابهة درسا في القانون والعدل، قائلا: “نحن من كتبنا أسطورة البيئة في هذا البلد بغرسنا أشجار بمساحة 5 مليون فدان. اقتلعنا 12 شجرة لنقلها فسعوا لتدمير اقتصادنا”.

وعقب كلمة أردوغان هذه تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا صور لأردوغان مع الملياردير الأمريكي، جورج سوروس، في عام 2003 أثناء توليه رئاسة الوزراء.

كان بولنت أرينتش مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستقيل، قال في وقت سابق معترضا على الهجوم الذي شنه أردوغان على سورس في أكتوبر الماضي، إن حكومة حزب العدالة والتنمية استفادت كثيرًا من أبحاث مؤسسة المجتمع المفتوح التي أسسها جورج سوروس في تركيا، متابعا: “كانت مؤسسة المجتمع المفتوح وقتها تاج على رؤوسنا، والآن يتم الحديث عنها بشكل نقدي”.

وكانت “مؤسسة المجتمع المفتوح” أعلنت عام 2018 وقف أنشطتها في تركيا بعد حملة استهداف من قبل الصحافة التركية، كما رفضت المؤسسة تهم أردوغان الموجهة لها بتمويل أحداث حديقة جيزي التي وقعت عام 2013، والتي اعتقل بسببها عثمان كافالا.