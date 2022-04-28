أنقرة (زمان التركية) – تحدى عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بخسارة الانتخابات المقبلة.

قال عمدة إسطنبول في تصريحات لموقع “Balkan Insight” في البوسنة والهرسك، إن الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تركيا في عام 2023، سيخسر فيها أردوغان مثلما خسر بلدية إسطنبول في انتخابات 2019.

وشهدت الانتخابات البلدية في إسطنبول منافسة حادة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، وكان هناك إصرار شخصي من الرئيس رجب طيب أردوغان على إنجاح مرشحه بن علي يلدريم أمام منافسه أكرم إمام أوغلو، وتم الطعن من قبل حزب العالة والتنمية في نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات التي أعلن فيها فوز إمام أوغلو، لتعقد الجولة الثانية ويفوز بها إمام أوغلو مجدًا.

وأكد إمام أوغلو أن حزب العدالة والتنمية سيخسر، ولكن تركيا هي التي ستفوز.

وفي إشارة إلى أن أحزاب المعارضة ستعمل بشكل انتقائي للغاية لتحديد أفضل مرشح رئاسي، سُئل إمام أوغلو أيضًا عما إذا كان سيقبل الترشح للرئاسة.

ورد إمام أوغلو قائلاً: “أعتقد أن أحزاب المعارضة الستة سوف تتخذ الخيار الأفضل عندما يأتي ذلك اليوم. هذه القضية ليست على جدول أعمالي الآن، وأجندتي الوحيدة هي إسطنبول”.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري كليجدار أوغلو أبدى عدة مرات عدم تشجيعه لترشح أكرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول، ومنصور يافاش عمدة أنقرة عن حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، بزعم أن وجودهم في البلديات مهم، من جهة أخرى قال كليجدار أوغلو في تصريح سابق إنه إذا كان هناك إجماع على ترشيحه فإنه مستعد.