أنقرة (زمان التركية) -حدث تطور لافت فيما يتعلق بفيروس كورونا، منذ ظهور أول حالة في تركيا في 11 مارس 2020.

لأول مرة منذ عامين، لم تنشر وزارة الصحة التركية يوم الأربعاء، بيانات إصابات ووفيات فيروس كورونا.

وكانت اللجنة العلمية بوزارة الصحة اتخذت قرارا بهذا الشأن في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي.

الرئيس رجب طيب أردوغان، أعلن عقب الاجتماع أن اللجنة لن تنعقد إلا خلال الظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء الالتزام باستخدام الأقنعة في الأماكن المغلقة، والذي ظل قائماً في تركيا لمدة عامين.

وبحسب آخر معطيات الوزارة ليوم الثلاثاء الماضي، تم رصد 2000511 حالة إصابة، وتوفي 14 شخصًا بسبب كورونا.

ووفق آخر البيانات، فإن العدد الإجمالي للمصابين يزيد عن 15 مليون حالة، وبلغت حالات الوفاة 98 ألفًا 720 شخصًا بسبب كورونا.

يذكر أن تركيا تأخرت عام 2020 في اتخاذ تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا، مما أدى إلى موجة حادة من الإصابات، وتعرضت أنقرة في البداية لانتقادات بسبب عدم الإعلان عن إحصائيات كافة الإصابات، والاكتفاء بذكر عدد الحالات التي تظهر عليها أعراض المرض.