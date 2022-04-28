أنقرة (زمان التركية) – وقّع 177 سينمائيًا على بيان مشترك يرفض ويدين الأحكام القضائية الجائرة ضد الناشط االمجتمعي عثمان كافالا وآخرين في قضية أحداث جيزي.

تتواصل ردود الفعل المستنكر للأحكام القضائية الصادرة مؤخرة ضمن قضية أحداث جيزي التي تراوحت بين المؤبد المشدد والسجن 18 عاما.

وخلال البيان المشترك الذي حمل اسم “السينمائيون يؤكدون أنهم لن يكتفوا بمشاهدة هذا الظلم” ذكر الموقعون أنهم يعتبرون أحكام المؤبد المشدد الصادر بحق عثمان كافالا والحبس 18 عامًا بحق موشيلا يابيجي، وجديم ماتر، وهاكان ألتيناي، وماين أوزيردين، وكان أتالاي، وتيفون كهرمان، وإيجيت علي إكمكجي بعدما سبق وأن تم تبرئتهم من التهم عينها أحكاما جائرة، مشددا على رفضهم تلك الأحكام التي لا تستند على أي أدلة مادية.

وأضاف البيان أنه لا يحق لأحد شيطنة مواطنين استخدموا حقهم الدستوري في التظاهر السلمي وتصنيفهم كإرهابيين ومعاقبتهم على هذا.

وأكد الموقعون على البيان أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحويل غضبهم تجاه هذه الأحكام القضائية إلى أمل وشجاعة وإخراج البلاد من النفق المظلم الذي تقبع بداخله.

قال البيان: “سنتولى جميعا مهمة إقامة دولة تركية يمكن العيش فيها بحرية. لن نكتفي بمشاهدة هذا الظلم الذي يتم اللجوء إليه لترسيخ إمبراطورية الخوف ولن نصمت ولن نرتدع”.

هذا ودعا الموقعون على البيان سائر قطاع السينما بالتوقيع على البيان المشترك.