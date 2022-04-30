أنقرة (زمان التركية) – فاز فريق فنربخشة على نظيره غازي عنتاب، محققا فوزه العاشر في آخر 11 مباراة في الدوري التركي الممتاز.

بعد فوزه على غازي عنتاب بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري التركي الممتاز، وسع فناربهخشة سلسلة انتصاراته إلى المباراة السابعة.

في المباراة التي أقيمت على ملعب أولكر، تقدم فريق فنربخشة بهدف دييجو روسي في الدقيقة الخامسة وسجل الهدف الثاني سيردار دورسون في الدقيقة 62، وحقق ميخا زايتس الهدف الثالث في الدقيقة 84.

أما أهداف غازينتاب فسجلها أنجلو ساغال في الدقيقة 64، والكساندرو ايوليان مكسم في الدقيقة 97.

وبهذه النتيجة، يكون جمع فناربهتشه، الذي مدد سلسلة مبارياته إلى 7 مباريات بهذا الفوز، 31 نقطة بـ10 انتصارات وتعادل واحد في آخر 11 مباراة.

وزاد فنربخشة من رصيد نقاطه إلى 68 مع هذا الفوز ويضمن إكمال الأسبوع في المركز الثاني.