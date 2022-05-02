يريفان (زمان التركية) – تظاهر الآلاف في العاصمة الأرمينية يريفان الأحد ضد تقديم الحكومة أي تنازلات لأذربيجان بشأن إقليم قره باغ، المتنازع عليه بين البلدين منذ 30 عاما.

وطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان ورفعوا لافتات كتب عليها “قره باغ” و”أرمينيا بدون أتراك” في إشارة إلى الأذربيجانيين الناطقين بالتركية.

وتتهم المعارضة باشينيان بأنه ينوي التنازل عن منطقة قره باغ بأكملها لأذربيجان، بعدما قالت الأخيرة في أبريل إن “المجتمع الدولي يدعو أرمينيا إلى تقليص مطالبها”.

وقال نائب رئيس البرلمان وزعيم المعارضة إيشخان سغاتيليان خلال تظاهرة الأحد إن “أي وضع سياسي لقره باغ داخل أذربيجان هو أمر غير مقبول بالنسبة لنا”.

وأضاف أن “باشينيان خان ثقة الشعب وعليه التنحي” مؤكدا أن الحركة الاحتجاجية “ستؤدي إلى إطاحة الحكومة في المستقبل القريب”.

وأعلن أن “حملة عصيان مدني واسعة النطاق تبدأ الاثنين”.

وتابع: “أدعو الجميع لبدء الإضرابات. أدعو الطلاب إلى عدم حضور الدروس. سيتم تعطيل حركة المرور بالكامل في وسط يريفان”.

وكان جهاز الأمن القومي الأرميني حذر السبت من “تهديد حقيقي بحدوث اضطرابات جماعية في البلاد”.