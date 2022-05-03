أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أمس الاثنين، عن تحييد 61 عنصرا من “حزب العمال الكردستاني”(بي كا كا) خلال عملية “قفل المخلب” بشمال العراق، منذ منتصف الشهر الماضي.

وخلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع قادة الوحدات العاملة داخل تركيا وعلى الخط الحدودي والمشاركة في العمليات بشمال سوريا والعراق، أشار خلوصي أكار إلى أن “عملية “قفل المخلب” تشكل ضربة كبيرة للتنظيم الإرهابي، من شأنها القضاء على الإرهابيين في منطقة العملية”، مؤكدا أن “العملية متواصلة بنجاح، وتم خلالها تحييد 61 إرهابيا وتدمير 82 مغارة ووكرا يستخدمها الإرهابيون”.

وأكد أكار “تدمير 413 عبوة ناسفة، واستمرار أعمال التمشيط في المنطقة”، لافتا إلى أن “خسائر الإرهابيين ستزداد خلال الأيام المقبلة”.

وأوضح وزير الدفاع التركي أن “الهدف الوحيد لعمليات تركيا شمالي العراق هم الإرهابيون”، مشددا على أن “أنقرة تحترم سيادة واستقلال العراق الشقيق ووحدة أراضيه”.

وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية “قفل المحلب” ضد ما سمته “العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق”.