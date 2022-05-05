أنقرة (زمان التركية) – يتجنب الأتراك استخدام جسر شانق قلعة الذي افتتاحه مؤخرًا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وفي ظل الكثافة المرورية التي تشهدها المدينة بمناسبة عيد الفطر لجأ الأتراك إلى استخدام العبارات كوسيلة للتنقل أثناء عودتهم من العطلة عوضا عن الجسر.

وعقب افتتاح الجسر في الثامن عشر من مارس/ آذار هذا العام ارتفعت رسوم العبارات من 95 ليرة إلى 135 ليرة.

يعتبر جسر شانق قلعة هو أطول جسر معلق في العالم، ويربط الجسر بين قارتي آسيا وأوروبا أعلى مضيق الدردنيل الذي يصل بحر مرمرة ببحر إيجه.

ويمتد جسر شانق قلعة مسافة 4 كيلومترات و608 أمتار، فيما بلغت تكلفته نحو 2.5 مليار يورو.