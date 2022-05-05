أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات منظمة الصحة العالمية، أن تركيا تحتل المرتبة الأولى على مستوى أوروبا، في معدلات السمنة.

أوضح تقرير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، أن نسبة البدناء وزيادة الوزن في أوروبا وصلت إلى “مستوى الوباء”، وأن ما يقرب من 60٪ من البالغين وثلث الأطفال يعانون من السمنة.

وأضاف التقرير أنه لا توجد دولة على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في وقف زيادة السمنة بحلول عام 2025.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه من بين الدول التي تم إحصاؤها في المنطقة الأوروبية، سجلت أعلى معدلات السمنة في تركيا ومالطا وإسرائيل وإنجلترا على التوالي.

كما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن زيادة الوزن أو السمنة من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في المنطقة، حيث تتسبب في أكثر من مليون حالة وفاة كل عام.

كما حذر العلماء منذ فترة طويلة من أن زيادة الوزن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي والسكري وما لا يقل عن 13 نوعًا من السرطان.

وحثت منظمة الصحة العالمية البلدان على تبني سياسات لتحسين “العوامل البيئية” المرتبطة بالسمنة، بما في ذلك فرض ضرائب على المشروبات المحلاة، وتقييد تسويق الأطعمة غير الصحية للأطفال، والجهود المبذولة لتحسين النشاط البدني.