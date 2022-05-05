أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية ارتفاع الصادرات التركية خلال شهر أبريل/ نيسان بنحو 24.6 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتسجل 23.4 مليار دولار وهي أعلى صادرات شهرية تسجلها تركيا على الإطلاق.

وعلى صعيد الواردات شهد أبريل/ نيسان المنصرم زيادة بنحو 35 في المئة بالواردات لتسجل 29.5 مليار دولار.

ووفق وزير التجارة التركي، محمد موش، تظهر إحصاءات التجارة الخارجية لشهر أبريل/ نيسان المنصرم أن عجز التجارة الخارجية سجل زيادة بنحو 98.1 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليبلغ 6.1 مليار دولار، كما ارتفع حجم التجارة الخارجية بنحو 30.1 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليسجل 52.8 مليار دولار.

لا تزال الطاقة تشغل مكانة كبيرة في الواردات بحجم واردات بلغ 7.7 مليار دولار.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ارتفع إجمالي الصادرات بنحو 21.7 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق ليسجل 83 مليار و565 مليون دولار.

وخلال الفترة عينها ارتفعت الواردات أيضا بنحو 40.1 في المئة لتسجل 116 مليار و73 مليون دولار.

وتراجعت نسبة الصادرات للواردات نحو 6.6 في المئة لتسجل 79.3 في المئة.

وباستثناء بيانات الطاقة يتبين ارتفاع نسبة الصادرات للواردات بنحو 3.2 في المئة لتسجل 100.9 في المئة.

وعلى صعيد القطاعات كان لقطاع الصناعات التحويلية نصيب الأسد من الصادرات بنسبة بلغت 95 في المئة (22 مليار و198 مليون دولار.

وبلغ نصيب قطاع الزراعة والثروة السمكية نحو 2.4 في المئة (569 مليون دولار)، بينما بلغ نصيب قطاع التعدين والمحاجر نحو 2 في المئة (462 مليون دولار).

وتصدر قطاع الصناعات التحويلية أيضا القطاعات في الواردات بحجم واردات بلغ بنحو 69.1 في المئة (20 مليار و370 مليون دولار)، بينما بلغ نصيب قطاع التعدين والمحاجر نحو 21.4 في المئة (6 مليار و310 مليون دولار) وقطاع الزراعة والثروة السمكية نحو 4.6 في المئة (مليار و366 مليون دولار).