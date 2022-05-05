أنقرة (زمان التركية) – أدى الصحفيون الموالين للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مناسك العمرة خلال زيارة أردوغان الأخيرة إلى المملكة.

بعد الذهاب إلى المملكة العربية السعودية على متن طائرة الرئيس أردوغان، نشر صحفيون مقربون من الحكومة عبر حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، صورهم خلال أداء العمرة.

مراسل صحيفة “يني أكيت” في أنقرة والصحفي هاجي ياكيشيكلي، والصحفي بجريدك “ديريليش بوستاسي” مراد أوزر، والصحفي بجريدة “ستار” يعقوب كوسا نشروا صورا لهم في مكة.

كتب مراد أوزر تعليقا على صورته بملابس الإحرام: “الحمد لله، لقد كنت محظوظًا بما يكفي لأداء العمرة أثناء متابعة اتصالات رئيسنا مع المملكة العربية السعودية”.

وقال هاجي ياكيشيكلي: “حج رسمي للغاية في مكة”.

كما نشر يعقوب كوسا صورة زيارته للكعبة، قائلا: “في الأرض المقدسة. تقبل الله منا”.

يذكر أن الرئيس أردوغان قام بزيارة للسعودية استمرت يومين قبل عيد الفطر، التقى خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، وحظي أردوغان، باحتفال رسمي في قصر السلام.

وخلال الزيارة أدى أردوغان والوفد المرافق له مناسك العمرة.

يأتي ذلك بعد نقل ملف قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى الرياض.