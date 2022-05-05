أنقرة (زمان التركية) – حظي فيلم تركي قصير بعنوان “الاحتلال الصامت”، يسلط الضوء على قضية اللاجئين السوريين، باهتمام واسع في المجتمع التركي.

يأتي الفيلم في الوقت الذي تتزايد فيه المطالبات بترحيل السوريين بعد أكثر من 10 سنوات قضوها في تركيا.

وعقب نشره على يوتيوب في الثالث من الشهر الجاري أقدمت قوات الأمن على اعتقال مخرجة الفيلم القصير، هاندا كاراجاسو، مساء الأربعاء ليتم لاحقا إخلاء سبيلها.

بعد إخلاء سبيلها أفادت كاراجاسو أن الفيلم القصير يهدف لانتقاد سياسة اللجوء الخاطئة التي اتبعتها الحكومة التركية.

ويظهر في الفيلم القصير طبيب شاب وهو يوبخ أبويه لعدم إبدائهما رد الفعل اللازم في السابق قبل “احتلال اللاجئين السوريين تركيا”.

يختتم الفيلم القصير بخطبة مصطفى كمال أتاتورك للشباب.

وخلال فترة قصيرة سجل الفيلم أكثر من مليوني ونصف مشاهدة على موقع يوتيوب.

من جهة أخرى، عبرت كاراجاسو عن عدم انزعاجه من اللاجئين السوريين، وقالت إنهم استضافوها بالمناطق التي زارتها وأنها لا تعاني من أي مشكلات مع اللاجئين.

أضافت قائلة: “أنا لست عنصرية. حاولت تسليط الضوء على عدد من القضايا كي لا يعاني الأفراد الذين يعيشون على هذه الأراضي منذ آلاف السنين من مشكلات. سأشارك السوريين طعامهم وشرابهم وليس لدي مشكلة نهائيا مع اللاجئين السوريين”.

يذكر أن بات هناك استجابة من حكومة حزب العدالة والتنمية للأصوات المطالبة بترحيل السوريين بعد أن كانت القضية بمثابة خط أحمر. الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن يوم الثلاثاء أن هناك استعداد لإعادة مليون مواطن سوري إلى إدلب، وقبل ذلك أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو أنه لم يسمح للسوريين الراغبين في قضاء إجازة العيد في سوريا بالعودة إلى تركيا.

وتطالب المعارضة التركية، بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، والمصالحة مع دمشق.