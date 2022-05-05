أنقرة (زمان التركية) – أعلن صباح الدين جيهون، أمين شعبة حزب العدالة والتنمية بمقاطعة كوتاهية، استقالته من منصبه خلال مؤتمر للحزب بمناسبة العيد.

وأوضح جيهون خلال كلمته في المؤتمر الاحتفالي بمناسبة العيد، أن سبب الاستقالة هو أنه متعب ويشعر بالإرهاق.

وأضاف جيهون: “شغلت منصب أمين الحزب بالمقاطعة لمدة 2.5 عام. من الواضح أن نيتنا كانت تحديد فترة ولاية وتسليم المهمة. لقد أصابنا الوباء وعواقبه جميعًا بالتعب. اعتقدت أنه سيكون من الأنسب أن يشهد عام 2023

رئيس جديد وإدارة أكثر نشاطًا”.

وتابع جيهون: “لأن السياسة عمل لا يتوقف على مدار 24 ساعة. لهذه الأسباب طلبت من مكتبنا الرئيسي الإعفاء من واجبي، وقبلوا ذلك بتفهم. لقد حاولنا حتى الآن القيام بواجبنا بأفضل طريقة”.

وشكر جيهون مجلس الإدارة، وجميع المنظمات والنواب والبيروقراطيين والأصدقاء والمواطنين، على دعمهم الدائم له.