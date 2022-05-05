أنقرة (زمان التركية) – هاجمت عدد من وسائل الإعلام التركية محسن كارا، الذي فاز بالمركز الأول في مسابقة رفع الآذان التي عقدت في المملكة العربية السعودية.

بسبب منشوراته السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض كارا للهجوم.

صحيفة تقويم الموالية للحكومة انتقدت كارا، وحددت عددا من الأسباب لذلك، من بينها: مشاركته في السابق ببرنامج تلفزيوني على قناة سامان يولو التابعة لحركة الخدمة وصداقته مع شخص يتابع حساب زعيم حركة الخدمة، فتح الله كولن، ومشاركته في أولمبياد اللغة التركية، التي كانت تعقدها حركة الخدمة، وطرحه مبادرة بعنوان “للعدل” عبر تويتر، وعدم مشاركته أي منشور يهاجم خلاله فتح الله كولن.

وأضافت الصحيفة أن المنشورات السابقة لكارا كشفت علاقته بحركة الخدمة مشيرة إلى مواصلته متابعة شخص يدعى أزاد بوزتاش الذي تحدث عنه وامتدحه كولن عبر حسابه بموقع تويتر.

وذكرت الصحيفة أن كارا بدأ في حذف تغريداته السابقة غير أنه لم يشارك منشورا يهاجم خلاله كولن أو يعتذر من الشعب التركي بعد تسليط الضوء على علاقاته بحركة الخدمة، مفيدة أنه تم توجيه دعوات إلى كارا بإصدار بيان توضيحي لمنشوراته عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة وتحقيقات الفساد والرشوة التي سُلط الضوء عليها مؤخرا.

في أبريل الماضي، فاز المؤذن التركي محسن كارا، بالمركز الأول في مسابقتي أفضل تلاوة للقرآن ورفع الآذان التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

محسن كارا، مؤذن في بلدة شاركيشلا بولاية فان التركية.

خلال مشاركته في مسابقة “عطر الكلام” أبهر كارا المستمعين بصوت الآذان الذي رفعه خلال المرحلة النهائية، التي بلغها متفوقا على آلاف المتنافسين من 80 دولة حول العالم.

وسبق وأن حصد كارا، الذي تخرج من جامعة الأزهر في مصر، جوائز في الكثير من المسابقات.

هذا واحتل ألبجان شالك، مؤذن مسجد أميرجان بمدينة إسطنبول، المرتبة الثانية بمسابقة رفع الآذان.

وقال كارا عبر تويتر “أحمد الله حمدا لا منتهى له على الفوز بالمرتبة الأولى في مسابقة الأذان التي نظمت في مدينة الرياض، وأشعر بسعادة أخرى لأن أكون مع أخي ألب جان تشليك الفائز بالمرتبة الثانية في نفس المسابقة”.