أنقرة (زمان التركية) – شهد عام 2021 زيادة بنحو 45 في المئة في عدد طلبات اللجوء المقدمة من حاملي جنسية تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي ليرتفع إلى 20 ألف طلب لجوء.

تزايد عدد طالبي اللجوء الأتراك بشكل واضح منذ محاولة انقلاب عام 2016، التي شهدت حملة قمع واسعة واعتقالات وفصل تعسفي، دفعت الكثيرين إلى الفرار من بلدهم إلى دول مجاورة.

وعكست بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي تصدر ألمانيا أكثر دول الاتحاد الأوروبي في تلقي طلبات اللجوء من الدول الأخرى بواقع 148 ألف طلب لجوء. وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بواقع 103 ألف طلب لجوء تلتها إسبانيا في المرتبة الثالثة بواقع 62 ألف طلب لجوء ثم إيطاليا في المرتبة الرابعة بواقع 43 ألف طلب لجوء.

وسجلت المجر التي تتبنى أعنف سياسة معادية للهجرة أقل عدد من طلبات اللجوء، حيث تلقت المجر 90 طلب لجوء في عام 2020 في حين بلغ إجمالي طلبات اللجوء التي تلقتها في عام 2021 نحو 40 طلب لجوء فقط.

وشهدت بولندا وليتوانيا أعلى ارتفاعا نسبيا في عدد طلبات اللجوء خلال عام 2021، حيث ارتفعت طلبات اللجوء المقدمة إلى ليتوانيا بمعدل 15 ضعفا في حين ارتفعت طلبات اللجوء المقدمة إلى بولندا بمعدل 4 أضعاف ما كانت عليه.

وكان لأزمة اللاجئين التي وقعت مع بيلاروسيا خلال العام الماضي تأثيرا كبيرا، فخلال عام 2021 توجه عدد من اللاجئين غالبيتهم من دول الشرق الأوسط إلى بيلاروسيا جوا من ثم عبروا الحدود بشكل غير قانوني وتوجهوا إلى دولتين مجاورتين وهو ما أثار أزمة سياسية بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي.

واضطرت بعض شركات الطيران كالخطوط الجوية التركية لإيقاف بيع التذاكر إلى مواطني سوريا والعراق واليمن الراغبين في السفر إلى بيلاروسيا.

وخلال عام 2021 تلقى الاتحاد الأوروبي 534 ألف طلب لجوء من بينهم 267 ألف و360 طلب لجوء تم قبولهم خلال العام.

واحتل الاتراك المرتبة السابعة من بين طلبات اللجوء هذه، حيث بلغت نسبة الأتراك من بين طلبات اللجوء المقبولة نحو 3 في المئة.

وكانت طلبات اللجوء المقدمة من تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي قد أخذت في الارتفاع منذ عام 2016، غير أنها تراجعت بشكل مؤقت بالتزامن مع قيود السفر والتنقل بسبب جائحة كورونا في عام 2020.

وشهد مطلع عام 2021 تداعيات هذه القيود، غير أنه اعتبارا من فصل الصيف وبالتزامن مع تخفيف القيود الاحترازية عاودت طلبات اللجوء الارتفاع من جديد.

وبلغ عدد طلبات اللجوء المقدمة من الأطفال الذين توجهوا إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون مرافق نحو 23 ألف و255 طلب لجوء. وشغل الأطفال الأفغان أكثر من نصف تلك الطلبات تلاهم الأطفال السوريون في المرتبة الثانية ثم الأطفال البنغلاديش في المرتبة الثالثة. وجاء الأطفال الصوماليون في المرتبة الرابعة تلاهم كل من الأطفال الباكستان والمصريين والعراقيين على التوالي.