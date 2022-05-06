موسكو (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مستودع كبير للذخيرة يعود لقوات الحكومة الأوكرانية في مدينة كراماتورسك بمنطقة دونباس.

وصرح المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف خلال موجز عقده صباح اليوم الجمعة بأن القوات الجوفضائية الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة مستودعا كبيرا للذخيرة تابعا لمجموعة القوات الأوكرانية يقع ضمن مجمع مصنع إنتاج الآلات “إينيرغو ماش سبيتس ستال” في كراماتورسك شمالي مدينة دونيتسك.

وأكد كوناشينكوف أيضا تدمير منظومة صاروخية من طراز “توتشكا أو” للقوات الأوكرانية في محيط قرية نوفوتافريتشيسكويه في مقاطعة زابوروجيه جنوب البلاد، بالإضافة إلى استهداف 10 نقاط حصينة ومناطق لحشد العسكريين والآليات القتالية للجيش الأوكراني.

وأشار المتحدث إلى أن سلاح الجو الروسي قصف أيضا خلال الليل الماضي 24 موقعا عسكريا في أوكرانيا، منها 18 منطقة لحشد العسكريين والآليات القتالية وبطارية مدفعية بالإضافة إلى مستودعين للأسلحة الصاروخية والمدفعية في منطقة كراسنوبوليه بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وتابع أن القوات الصاروخية الروسية في محيط قرية نيكيفوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية دمرت منصة إطلاق لمنظومة الدفاع الجوي “إس-300” واستهدفت خمس مناطق لحشد العسكريين والآليات القتالية للجيش الأوكراني.

وذكر كوناشينكوف أن المدفعية الروسية قصفت ستة مراكز قيادة وثلاثة مستودعات ذخيرة و187 نقطة حصينة ومناطق لحشد العسكريين والآليات القتالية و26 بطارية مدفعية.

وقدر المتحدث خسائر القوات الأوكرانية جراء هذه الضربات بما يصل “280 قوميا و41 آلية عسكرية”.

كما أعلن المتحدث عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية في محيط قرية بريوبراجينويه في جمهورية لوغانسك الشعبية طائرتين حربيتين أوكرانيتين من طرازي “سو-25” و”ميغ-29″، بالإضافة إلى اعتراض أربعة صواريخ باليستية من طراز “توتشكا أو”.

كما أكد كوناشينكوف تدمير الجيش الروسي 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خاركوف وخيرسون.

ودمرت القوات الروسية إجمالا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وفقا لبيانات وزارة الدفاع، 151 طائرة و112 مروحية و742 طائرة مسيرة و290 منظومة صاروخية للدفاع الجوي و2854 دبابة ومدرعة و329 راجمة صواريخ و1338 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 2683 مركبة عسكرية خاصة.