القاهرة (زمان التركية) – أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بشدة الهجوم الإرهابي الذي حدث على محطة مياه شرق السويس في سيناء، وراح ضحيته عدد من رجال الجيش المصري.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الأمين العام نقل التعازي الخالصة لمصر رئيساً وحكومةً وشعباً في ضحايا الحادث، ودعواته بأن يُلهم الله تعالى أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما ذكر البيان أن الأمين العام أكد مجدداً دعم الجامعة العربية وتضامنها مع مصر في مواجهتها للأعمال الإرهابية وجهودها لحفظ استقرارها وصون أمنها، معرباً عن مساندة الجامعة القوية للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المصرية من أجل مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره، مطالباً بضرورة تكاتف المساعي الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على مختلف الأصعدة.